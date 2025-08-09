Politika

VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO SRAMNI CRTEŽ U LISTU DANAS: To nisu mediji već plaćeničko smeće, godinama mu crtaju metu

В.Н.

09. 08. 2025. u 12:33

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je reagovao i osudio nove pretnje predsedniku države Aleksandru Vučiću na naslovnoj strani dnevnog lista "Danas".

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

-Najoštrije osuđujem strašne aluzije na smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića objavljene na naslovnoj strani „Danasa“, na kojoj je prikazan raskomadan u ekspoziji bombe i sa odsečenom glavom. Verovatno će oni da se “brane” navodnim umetničkim slobodama, ali ja ih pitam - šta je to umetnički slobodno u prizivanju smrti legalno i legitimno izabranog predsednika države? Šta je etički, profesionalno i moralno u kampanji dehumanizacije koju sprovode zajedno sa svojom novinarskom antisrpskom braćom i sestrama iz ostalih tajkunsko-blokaderskih medija? To nisu mediji već plaćeničko smeće, jer kako drugačije nazvati one koji godinama crtaju mete predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, prete mu, lažu, prikazuju ga kao obešenog, raskomadanog- napisao je Vučević na Iksu.

On je naglasio da takve pretnje dolaze u trenutku kada predsednik ulaže nadljudski napor da sačuva našu Srbiju, da zaštiti naš narod i državu od pokušaja izazivanja obojene revolucije, potpune blokade života i urušavanja institucija. 

-Neće im uspeti! Neće ni jednom pretnjom, niti će ovako nakaradnim crtežima zaustaviti Aleksandra Vučića u njegovoj borbi za normalnu, stabilnu i uspešnu Srbiju. Pobediće Srbija- istakao je lider SNS. 

(Dnevnik)

