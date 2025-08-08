POSLE HAPŠENJA SRBA: Jednom mladiću zadržavanje zbog navodnih pretnji, drugi je pušten uz izrečenu kaznu
NAKON današnjeg privođenja u severnom delu Kosovske Mitrovice, tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, jednoj osobi je određeno zadržavanje do 48 sati zbog navodnih pretnji, dok je druga puštena na slobodu uz izrečenu kaznu zbog verbalnog napada, potvrdili su iz takozvane kosovske policije.
Tzv. kosovska policija privela je danas popodne u severnom delu Kosovske Mitrovice najmanje dve osobe, tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, javio je TV Most.
Jedan mladić je priveden jer je, navodno, dobacivao gradonačelniku Severne Mitrovice, a privedena je još jedna osoba.
Pripadnici tzv. kosovske policije su napravili kordon između šetališta i spomenika caru Lazaru, a bili su prisutni i pripadnici EULEKS-a.
Nešto pre 18 časova organizatori džez festivala uklonili su binu.
Džez festival "Mitrovica International Jazz Days" do sada je organizovan u južnom delu Kosovske Mitrovice, a ove godine prvi put jedna bina je bila postavljena i u severnom delu grada, u neposrednoj blizini Spomenika knezu Lazaru i to bez konsultovanja srpske zajednice.
Srbi su bojkotovali džez festival, a predsednik opštine Severna Mitrovica Erden Atić, izabran na izborima na kojima Srbi nisu učestvovali, dočekan je uz negodovanje i zvižduke.
(Tanjug)
