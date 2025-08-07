"ZA MENE JE VEOMA VAŽNO" Tramp: Sve zemlje Bliskog istoka da pristupe Abrahamovim sporazumima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je veoma važno da se sve zemlje Bliskog istoka pridruže Abrahamovim sporazumima.

Foto: AP

- Sada kad je nuklearni arsenal Irana u potpunosti uništen, za mene je veoma važno da sve zemlje Bliskog istoka pristupe Abrahamovim sporazumima. To će osigurati trajan mir na Bliskom istoku - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social).

Abrahamovi sporazumi predstavljaju niz sporazuma o normalizaciji diplomatskih odnosa između Izraela i više arapskih država, a potpisani su za vreme prvog Trampovog mandata 2020. godine.

Sporazumima su pristupili Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, kao i Sudan i Maroko.

Izraelski javni servis IBA je ranije ove godine preneo da Bela kuća planira da Abrahamovim sporazumima pristupe i Saudijska Arabija, Sirija i Liban.

(Tanjug)