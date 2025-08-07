Politika

"ZA MENE JE VEOMA VAŽNO" Tramp: Sve zemlje Bliskog istoka da pristupe Abrahamovim sporazumima

В. Н.

07. 08. 2025. u 14:10

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je veoma važno da se sve zemlje Bliskog istoka pridruže Abrahamovim sporazumima.

Foto: AP

- Sada kad je nuklearni arsenal Irana u potpunosti uništen, za mene je veoma važno da sve zemlje Bliskog istoka pristupe Abrahamovim sporazumima. To će osigurati trajan mir na Bliskom istoku - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social).

Abrahamovi sporazumi predstavljaju niz sporazuma o normalizaciji diplomatskih odnosa između Izraela i više arapskih država, a potpisani su za vreme prvog Trampovog mandata 2020. godine.

Sporazumima su pristupili Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, kao i Sudan i Maroko.

Izraelski javni servis IBA je ranije ove godine preneo da Bela kuća planira da Abrahamovim sporazumima pristupe i Saudijska Arabija, Sirija i Liban.

(Tanjug)

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE
PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE

PETROVAČKA cesta, jedan od najjezivijih zločina nad civilima u savremenom dobu. 7. avgusta 1995. godine operacija Oluja doživela je svoj vrhunac masovnom egzekucijom dece, žena, staraca, omladine...

07. 08. 2025. u 11:15

