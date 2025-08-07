"ZA MENE JE VEOMA VAŽNO" Tramp: Sve zemlje Bliskog istoka da pristupe Abrahamovim sporazumima
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je veoma važno da se sve zemlje Bliskog istoka pridruže Abrahamovim sporazumima.
- Sada kad je nuklearni arsenal Irana u potpunosti uništen, za mene je veoma važno da sve zemlje Bliskog istoka pristupe Abrahamovim sporazumima. To će osigurati trajan mir na Bliskom istoku - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social).
Abrahamovi sporazumi predstavljaju niz sporazuma o normalizaciji diplomatskih odnosa između Izraela i više arapskih država, a potpisani su za vreme prvog Trampovog mandata 2020. godine.
Sporazumima su pristupili Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, kao i Sudan i Maroko.
Izraelski javni servis IBA je ranije ove godine preneo da Bela kuća planira da Abrahamovim sporazumima pristupe i Saudijska Arabija, Sirija i Liban.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMPOV PRVI SARADNIK IZAZVAO GNEV: Ljudi ne veruju šta je uradio (FOTO)
07. 08. 2025. u 14:01
DOGOVORENO MESTO SASTANKA: Putina i Trampa prvi put oči u oči posle 7 godina
07. 08. 2025. u 10:19
TRAMP NAJAVIO NOVE CARINE: 100 odsto na uvoz čipova i poluprovodnika
07. 08. 2025. u 10:24
TRAMP POTPALjUJE CARINSKI RAT: BRIKS mu vraća tamo gde najviše boli
07. 08. 2025. u 10:05
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)