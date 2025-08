"RAZARAJU NAS BLOKADERSKE AKTIVNOSTI" Vučić o carinama SAD koje su uvedene Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao je da je šteta od obojene revolucije ogromna.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

O carinama SAD uvedenih Srbiji kaže da naši timovi razgovaraju na najvišem nivou, i da veruje će to biti rešeno u narednom periodu.

- Što se tiče štete od obojene revolucije, ona je ogromna. Računaćemo je i nećemo je lako izračunati. Ona direktno utiče na našu stopu rasta, a stopa rasta direktno utiče na niže povećanje plata i penzija. To ljudi moraju da znaju. Razaraju nas blokaderske aktivnosti i to racionalni ljudi odlično razumeju. Nemoguće je da doprete do svih njih, tu nema ničega racionalnog, ozbiljno, odgovornog, to tog mozga ne možete ni da doprete. Da, naneta nam je više nego velika šteta. Time ću se baviti dodatno kada budemo predlagali novi set ekonomskih i socijalnih mera - kazao je predsednik.