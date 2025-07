MNOGO JE SIROTINJE STRADALO OD IZVRŠITELJA Vučić: To mora u Ustavu da se menja, od septembra idemo u proceduru

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je i o planiranim izmenama Ustava.

Foto printskrin RTS

Imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, a napominjem da izvršitelji nisu krivi, već zakon od pre 15 godina i oni koji su ih donosili. To mora u Ustavu da se menja, da bismo ograničili izvršenje, da ne možete da izbacite čoveka iz stana do određene kvadrature. U septembru bismo krenuli u proceduru. To otvara mogućnost i za druge stvari - ovo i još nekoliko važnih stvari za građane, ali još uvek ne smem o tome da govorim - kaže predsednik.