"PREDSEDNIK OTVORIO NAJVAŽNIJE TEME ZA GRAĐANE": Vučević o novom programu podrške koji je Vučić najavio

MERE koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić su vrlo važne, kazao je lider SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

Foto: Printskrin/ milosvucevic and sns_srbija

- Juče sam imao razgovor sa predsednikom Vučićem. Mislim da je to veoma važno. Predsednik je juče potencirao ključne ekonomsko-socijalne teme. Mislim da je veoma važno da država spremi paket podrške građanima, imajući u vidu i predstojeću ogrevnu, zimsku sezonu. Znate da je septembar uvek veoma izazovan za građane, počinje nova školska godina, priprema za zimski period, a izlazite iz sezona odmora, kada ljudi imaju veću potrošnju. Mislim da građani posebno čekaju da vide sprovođenje onog što je predsednik najavio po pitanju zaštite naših građana od određenih izvršnih postupka, pre svega po pitanju iseljenja iz stanova i kuća gde žive - rekao je.

Kako kaže, nada se da će Vlada poslušati ono što je predsednik govorio.

- Ja nisam bimao snage do kraja to da sprovedem, po pitanju cena namirnica u prodavnicama. Videćete nepravdu, enormnu zaradu. Neće biti manji prihodi PDV kada su manje cene. Ljudi će više kupovati, ljudi hoće samo pravdu. Nije normalno da neko proizvod plati 50 dinara, a prodaje ga za 200. I da baš četiri najveća trgovinska lanca imaju identičnu cenu proizvoda. Ili da banke u Srbiji imaju neuporedivo veći profit nego i zemljama EU. Puna podrška za ono što je Vučić najavio. Mi smo da se privatni biznis apsolutno razvija, ali nemojte da derete kožu ljudima s leđa. Ne morate baš da zaradite četiri puta na jednom proizvodu, pošto to ne možete da radite ni u zemljama odakle dolazite. Nije rat protiv trgovaca, ja mislim da država mora da se tu umeša. Videli ste primere - država da subvencije za mlade za stanove, vi odmah podignete cene, država podigne subvencije za privatne vrtiće, vi odmah poskupite vrtiće. Pa šta vi to radite? Vi, da biste ekstra zaradili, poništite sve napore države. Dosta više. Moraju svi koji krše norme da odgovaraju. Mora da postoji pravna norma, pravila. Mislim da je predsednik Republike otvorio najvažnije teme za građane Srbije - istakao je Vučević.