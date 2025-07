PRIVEDENO 15 BLOKADERA ZBOG BLOKADE MILOŠA VELIKOG: Oglasio se direktor policije Vasiljević

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je 15 osoba privedeno prilikom sinoćnje blokade auto-puta Miloš Veliki i one se trenutno nalaze kod sudija za prekršaje.

Foto: Printskrin

Vasiljević je za RTS rekao da će protiv 249 osoba biti podnete odgovarajuće prijave u redovnom postupku, dok su protiv 15 lica podnete odgovarajuće prijave u tzv. skraćenom postupku.

Naveo je da se za blokade vitalnih saobraćajnica zaprećene velike novčane kazne.

- Svako ko je izašao na autoput čini dva ozbiljna prekršaja. Jedan je, koji se tiče ugrožavanja javnog saobraćaja i Zakona o bezbednosti saobraćaja, a drugi je nepostupanje po naređenju. Ako je ovlašćeno službeno lice došlo na lice mesta i upozorilo lica da se sklone sa auto-puta, a oni po tome ne postupaju, oni čine novi prekšaj, za koji su takođe zaprećene velike kazne, i svi će biti procesuirani - naglasio je Vasiljević.

Istakao je da nije cilj samo procesuiranje, već da svi građani koji to čine shvate da time ugrožavaju i sopstvenu bezbednost i bezbednost mnogo drugih osoba, mnogih učesnika u saobraćaju.

Foto MUP

- To ne smeju da rade, i policija Srbije to neće dozvoliti. I ova situacija je to apsolutno pokazala. Trudimo se i ovom prilikom da minimalnu silu upotrebljavamo, praktično da je ne upotrebljavamo. Samo da uspostavimo stabilan javni red i mir, stabilno funkcionisanje saobraćaja i da ne dozvolimo vršenje krivičnih dela. Tako će biti i u budućnosti, ali nemoj da se niko zavarava, da će moći da čini prekšaje, krivična dela, ugrožava bezbednost drugih lica i da će proći nekažnjeno - naveo je Vasiljević.

Istakao je da je blokada auto-puta nelegalna aktivnost i da se izlaskom na auto-put pešice ugrožava sopstvena bezbednost, ali i bezbednost svih koji se kreću auto-putem.

- Policiji Srbije ovaj događaj niti je najavljen, prijavljen ne može biti, jer se radi o nelegalnoj aktivnosti koja ne može biti dozvoljena, ali nije ni najavljen da bi mi mogli da preduzmemo neke bezbednosne mere koje se tiču učesnika u saobraćaju - naveo je Vasiljević.

Foto printskrin Informer

Podsetimo, Oko 140 blokadera sa 69 vozila ušlo je petak veče na auto-put Miloš Veliki u nameri da blokira deonicu. Oni su pokušali da izazovu haos i teror na autoputu Miloš Veliki, direktno ugrožavajući sve građane koji koriste ovu najvažniju saobraćajnicu u zemlji.

Bez trunke razuma i osećaja odgovornosti, oni su blokirali saobraćaj, ne shvatajući da neko može nastradati dok pokušava da izbegne njihovu divljačku akciju. Interventne jedinice i žandarmerija su intervenisali. Nekima su stavljene lisice na ruke. Svi blokaderi teroristi su legitimisani, a nepropisno parkirani automobili popisani.