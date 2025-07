EPISKOP OSEČKOPOLJSKI HERUVIM O OPASNOSTI DANAŠNJICE Pozvao da se vratimo jedni drugima, ovo su njegove oplemenjujuće reči

Episkop eparhije osečkopoljske Heruvim objavio je danas na Instragramu da ukoliko živimo u mržnji i neposlušnosti, van blagoslova Božijeg, onda je to po sebi već pakao koji nas odvraća od Crkve Božije, jedne od drugih i od porodica.

Foto: Novosti

-Ljubav treba da bude seme koje ćemo neprestano sejati i koje će neprestano davati svoje plodove. Svi treba da gledamo očima ljubavi — očima Raja i onda ćemo svako iskušenje ljubavlju, ako ljubavi zaista imamo, nadvladati. Ukoliko pak živimo u mržnji i neposlušnosti, van blagoslova Božijeg, onda je to po sebi već pakao koji nas odvraća od Crkve Božije, jedne od drugih i čini da čak i porodica, umesto da bude Crkva u malom, postane meta zlih sila ovoga vremena koje je uništavaju i tako razbijaju celokupno društvo. To je ono što nam se nameće, to je velika opasnost današnjice! Mnoge zastrašujuće prizore vidimo svuda oko sebe, pratimo šta se događa u našoj Otadžbini i svugde širom sveta, koliko je svuda nedaća, sukoba i ratova... Razbija se ljudska duša, razbija se porodica kao nukleus društva, ovladava mračna sila, svet počinje da liči na pakao. Crkva Božija nas uvek poziva da se u pokajnim suzama vraćamo jedni drugima, u ljubavi, da jedni druge razumemo i ljubimo i da činimo čast i dobra dela jedni drugima. Samo tako ćemo prevazići greh: svaku neslogu i nerazumevanje, sve ono što nas odvraća od međusobne ljubavi i Božijeg blagoslova- stoji na Instagram nalogu Eparhije osečkopoljske.