"U REGIONU KORISTE SVAKU PRILIKU ZA NAPAD NA SRBIJU" Vučić: To je njihova politika, samo moramo da znamo kako stvari stoje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji "Kolegijum" na Informer TV da je beskrajno zahvalan ljudima koji žele da govore o stradanju Srba.

Foto: Printscreen

- Svaki put čuti gospodina Vučetića je privilegija. Razumem tugu i bol svake majke Srebrenice, koje su izgubile decu. Mi prošlost da promenimo ne možemo, budućnost možemo. Ono što me brine je to što u regionu, svaku priliku koriste za napad na Srbiju, ne bi li izdejstvovali da Srbija bude poslušna, slaba i pod tuđom kontrolom. Teško je Srbiji da se izbori kada imate iz Prištine, Podgorice, Sarajeva, Zagreba, Tirane, isti glas i uvek je isti i protiv Srbije. Imate najmanje njih pet protiv nas, ne računajući Mandića i Kneževića iz Podgorice. Nemam problem sa tim ,to je njihova politika, samo moramo da znamo kako stvari stoje - kaže Vučić.

On takođe ističe da je sve inicirano voljom velikih sila.

