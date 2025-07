"KADA SMO ZAJEDNO I UJEDINJENI, UVEK MOŽEMO SVE" Moćna poruka Vučića nakon obilaska porodica čije su kuće izgorele u požaru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je najugroženija mesta i požarom oštećene porodice koje su ostale bez kuća i pomoćnih objekata u Topličkom i Jablaničkom okrugu i poslao moćnu poruku "Kada smo ujedinjeni, kada smo zajedno, uvek možemo sve."

Foto: Aleksandar Vučić

- Šta će ovi ljudi, od čega da žive, moraj uda se vrate svom životu, mora to neko da im obnovi. I država će to da uradi. Nisam to ja, to je država. To su svi građani i kada smo ujedinjeni, kada smo zajedno, uvek možemo sve - poručio je Vučić.