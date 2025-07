IDEOLOG BLOKADERA BILJANA LUKIĆ POZVALA NA GRAĐANSKI RAT: Neka se desi što pre!

BLOKADERKA Biljana Lukić najavljuje građanski rat, dok istovremeno pravi alibi za to, kriminalizujući i kriveći Vučića i SNS.

- On (Vučić) će da ubacuje te svoje koji će da se bore za Vučića, Acu Srbina, ludilo, patriotizam i ostalo. I onda će to da pređe u građanski rat. I to će biti užasno gadno - poručila je Lukić.