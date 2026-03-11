EU OPOMENULA HRVATSKU: Preti sud i novčane kazne

EVROPSKA komisija uputila je Hrvatskoj dodatno obrazloženo mišljenje jer u svoje zakonodavstvo nije u potpunosti prenela direktivu o pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe sa invaliditetom.

Foto: Profimedia

Komisija je odlučila da pošalje dodatna obrazložena mišljenja Hrvatskoj i Nemačkoj, nakon što su u julu 2022. godine dobile službene opomene, a u julu 2024. i obrazloženo mišljenje.

Rok od dva meseca

Iako su od jula 2024. Hrvatska i Nemačka postigle određeni napredak, procena Komisije pokazuje da i dalje postoje praznine u prenošenju te direktive u nacionalna zakonodavstva. Zbog toga je Komisija odlučila da im uputi dodatna obrazložena mišljenja i sada imaju dva meseca da odgovore Komisiji, u suprotnom će predmet biti upućen Sudu Evropske unije sa zahtevom za izricanje finansijskih sankcija.

Evropska direktiva o pristupačnosti, usvojena 2019. godine, zahteva da ključni proizvodi i usluge, kada se stavljaju na tržište, budu pristupačni osobama sa invaliditetom. To uključuje telefone, računare, elektronske knjige, bankarske usluge i elektronske komunikacije.

Cilj direktive

Cilj Direktive je povećanje aktivnog učešća u društvu, uključujući obrazovanje i zapošljavanje, kao i jačanje autonomije i mobilnosti oko 100 miliona osoba sa invaliditetom u Evropskoj uniji.

Države članice morale su da prenesu Direktivu do juna 2022. godine, dok su privredni subjekti morali da obezbede da se pridržavaju zajedničkih zahteva Evropske unije za pristupačnost utvrđenih u Direktivi do juna 2025.

U martovskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije, Komisija je uputila ukupno 35 službenih opomena, 16 obrazloženih mišljenja, a dva predmeta prosledila Sudu Evropske unije. Istovremeno je zatvoreno 44 predmeta u kojima su države članice, u saradnji sa Komisijom, otklonile povrede i obezbedile usklađenost sa pravom EU.

Postupak zbog povrede prava EU ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne reši tom opomenom, šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se obezbedi usklađenost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica i dalje ne sarađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Evropske unije. Većina slučajeva rešava se pre upućivanja Sudu.

(Indeks.hr)