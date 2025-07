ŠOLAKOVCI I BLOKADERI BRUTALNO IZVREĐALI VUČIĆA! Pajtić: Zavidim Hrvatima, nadam se takvoj vlasti i da će Severina održati koncerte u Srbiji

BIVŠI predsednik DS Bojan Pajtić sramno je izvređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

- Nakon što smo 28. gotovo smenili Murata, to je nešto što govori o jednoj konstituciji koja infantila, jednom iskompleksiranom čoveku. To je jedna histerična osoba. Ja mislim da ćemo za jedno 10 godina sa čuđenjem i zaprepašćenjem se osvrtati na to šta smo mi dozvolili, kakav hohštapler i kriminalac da bude na čelu države - sramno je rekao Pajtić.