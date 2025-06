VUČIĆ PODELIO DOBRE VESTI: Otvara se auto-put do Požege

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Foto: Printscreen

- Ono što sam hteo da izvestim, pošto zanima ljude, mi ćemo do kraja meseca biti u stanju da otvorimo auto-put do Požege. To je velika stvar, za sve koji idu ka Užicu, Zlatiboru, ali i za ljude u Arilju, Ivanjici... Naravno i za ljude u Požegi. To je velika stvar, nešto što niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo, posebno posle mnogo muka, naročito na Munjinom brdu - rekao je Vučić.