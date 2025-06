BLOKADER JE HTEO DA UBIJE NEKOG ČLANA SNS VUčević: Tajkunski mediji i blokaderi ćute o polušaju linča ljudi iz SNS

MILOŠ Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, obraća se javnosti nakon sinoćnje pucnjave u Vrnjačkoj Banji kada je pucač Ivan Mladenović ispalio vatru sa namerom da ubija ljude iz SNS, a potom pucao i na policiju.

Foto: Printskrin

- Nije to izolovan incident, ali je najekstremniji. Kao da je najavljivan i priželjkivan sve ovo vreme, kao da se pravilo unapred već opravdanje da do toga može da dođe jer ako dođe da će to biti gotovo legitiman čin, jer zaboga, neko puca u apsolutno zlo. Mladenović je bio na gotovo svim blokadama, on na svojim profilima podržava blokade i stavlja simbole tih blokada, od krvavih šaka do slika sa najpoznatijim blokaderskim licima. Sreća što niko iz SNS nije stradao, kao što je sreća što nije ubio nijednog policajca na kog je pucao. Nemam dilemu da je hteo da ubije nekog člana SNS. Tražio je da likvidira članove SNS. Policajci su ga lišili slobode. Za svaku osudu je ćutanje tajkunskih medija i blokadera, i oni će pokušati ovo čak i da opravdaju. Nemojte da legitimišete nasilje.