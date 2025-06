POSLE ONOGA ŠTO SE DESILO DEKANU DRIDU: Šta je za jednog blokadera da uđe i nokautira nekog portira ili profesora?!

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić, gostuju na TV Prva osvrnula se i na stravičan incident na Pravnom fakultetu kada je student blokader pretukao radnika obezbeđenja i jednu profesorku.

Foto: Novosti

Realno je da je to bio jedan od blokadera koji se vodio primerom ostalih blokadera. Onih koji su tukli dekana Patrika Drida. Oni koji su tukli, maltretirali i ponižavali ljude u Nišu, pa i direktora DZ gospodina Jerkana. Oni koji na tim svojim blokaderskim plenumima svojim profesorima, koji su ih do juče podržavali, da stvar bude još gora i grđa, oduzimaju mikrofon, oduzimaju reč, fizički ih izbacuju, samo zato što u ovom trenutku oni jesu usudili da kažu da možda imaju po nekim pitanjima malo drugačije mišljenje od blokadera. Tako da je to manir, apsolutno, blokadera. To je čisto nepatvoreno nasilje i na kraju je bilo sasvim očekivano. Posle onoga šrto se desilo dekanu Patriku Dridu, posle toga što prošireni rektorski kolegijum beogradskog Univerziteta to nije osudio, posle toga što niko od ljudi koji podržavaju blokadere to nije osudio. Čekajte štaje još jednom blokaderu da dođe i nokautira nekoga iz obezbeđenja ili neku profesorku. Nažalost to je naša realnost. I mi ćemo svi kao društvo morati sa tim da se suočimo. I da tim profesorima pružimo podršku i pokušamo da im vratimo autoritet.