''OD 3. NOVEMBRA JE KRENULO GAŽENJE ŽRTAVA I UNIŠTAVANJE SRBIJE'' Predsednik Vučić: Spoljne sile rešile da unište Srbiju

SPECIJALNI gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen





- Ljudi koji su izgubili svoje najmilije to znaju i bili su jako fer. Od 3. novembra je krenulo gaženje žrtava i uništavanje Srbije: tada je krenuo prvi nasilni upad u Gradsku kuću u Novom Sadu - kazao je on.

Optužio je spoljne sile da su rešile da unište Srbiju preko svojih poslušnika, uz sve mere obojene revolucije.

Predsednik stiče da je ranije već rekao da će tvrditi da zahtevi nisu ispunjeni i da će tražiti smenu vlasti.

- Na kraju smo i došli do toga da to traže - naveo je on.

Predsednik kaže da sada fakulteti liče na svinjce u mnogim gradovima Srbije.

- Nije strašno što su zauzeli SKC na kriminalan način i gazili srpsku zastava? Smeta im jedno jedino mesto (Pionirski park) jer su deca tamo "zlikovci" samo zato što bi hteli da uče. To je jedan užasan greh? - kazao je Vučić.