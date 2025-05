HULIGANI NEĆE ODREĐIVATI KO SME DA DOĐE Vučić: Žele da unize drugo biće, da oduzmu dušu, srce, pravo na život i drugačije mišljenje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, gostjući na TV Niš govorio je o nasilju i nasilnicima blokaderima.

Kaže da nasilnici smatraju da imaju pravo da ponižavaju druge.

- To je pitanje, pre svega, načina na koji neko misli da unizi drugo biće. Kako li se oseća devojka ili žena kojoj je neki magarac od 23 godine uzeo i lupio jaje o glavu? Kako mislite da se osećaju brat ili sestra te devojke, roditelj, supružnik ili deca Danijele Krstić posle onakve povrede? Ili unuci? Danas sam video ispovest dr Jerkana. Čovek je legenda Niša. To maltretiranje je trajalo 45 minuta. Malo su ga tukli, malo su ga ponižavali. Vidite neke ljude koji se zaleću na njega i sva jaja koja su imali na njega... Te slike govore da su hteli da nekom oduzmu dušu, srce, pravo na život i drugačije mišljenje. Čovek se tek posle 45 dana odlučio da da tu ispovest. Verujem da ljudi jezivije svedočenje nisu čuli. Nametnulo mi se samo pitanje šta je to tužilaštvo i drugi pravosudni organi uradili. Zbog toga je važan sutrašnji skup, da pokažemo da se slobodni i slobodarski Niš ne plaši, da smo u stanju da pokažemo da je ovo naša zemlja, pristojnih i normalnih ljudi u kojoj nam batinaši, vucibatine i huligani neće određivati ko sme, a ko ne sme i kuda i kako da se kreće i da se izborimo za to da nam više ne znanje i nerad ne budu najvažnija karakteristika kojom se kvalifikujemo za to da budemo Bogom dani da određujemo sudbine drugih ljudi. Ti ljudi žive u nekom svom mehuru i umislili su da kad se skupe da su zabranili nekom da dođe, da stvarno donose nekakve odluke - kazao je Vučić.