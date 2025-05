KURTI HOĆE SRBIMA I VODU DA UKINE: Ugroženo vodosnabdevanje hiljada ljudi i rad bolnice, vrtića, škola

PRIPADNICI takozvane kosovske policije, inspektori u civilu i radnici "Regionalnog Vodovoda" iz južnog dela grada, upali su juče pre podne u prostorije JKP "Vodovod Ibar" u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji je funkcionisao po sistemu Republike Srbije.

foto d.z. i privatna arhiva

Uz obezbeđenje policije, albanski radnici su zamenili tablu sa dosadašnjim nazivom preduzeća i postavili novu, na kojoj piše kompanija "Regionalni vodovod" Mitrovica, dok je sa desne strane ulaza u zgradu postavljena zastava tzv. Kosova. Komunalno preduzeće "Vodovod Ibar", koje funkcioniše u sistemu Vlade Srbije, bavi se vodosnabdevanjem žitelja severnog dela Kosovske Mitrovice, naseljenog većinom Srbima, a koje prištinske vlasti nazivaju "paralelnom institucijom". Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti juče nastavio sa svojom politikom jednostranih i protivpravnih upada u srpske institucije na severu Kosova i Metohije, slanjem policije i inspektora u prostorije JKP "Vodovod Ibar" u Kosovskoj Mitrovici. Od juče, tako, više desetina policajaca nalazi se ispred ovog javnog preduzeća, koje pruža komunalne usluge hiljadama Srba, ali i ostalim žiteljima ovog grada i zapošljava više od 80 radnika o kojima će država Srbija svakako nastaviti da brine, dodaje se u saopštenju.

- Reč je o vitalnoj instituciji koja je od suštinskog značaja za nesmetan rad bolnice u Kosovskoj Mitrovici, vrtića, škola, koji bez snabdevanja vodom ne mogu da rade i pružaju ove egzistencijalne usluge. Kurtijevi izvršioci prljavih poslova skinuli su tablu sa nazivom srpskog vodovoda i na njeno mesto postavili tablu sa imenom regionalnog vodovoda iz južnog dela Kosovske Mitrovice, a zaposlenima su rekli da imaju rok da se integrišu u kosovski sistem - naveo je Petković i dodao:

- Ističemo da nije reč ni o kakvoj paralelnoj instituciji, kako to pokušavaju da spinuju vlasti u Prištini, već o komunalnom preduzeću koje kao takvo treba da bude deo Zajednice srpskih opština, koja mora da ima i nadležnosti pružanja komunalnih usluga, i to Kurti veoma dobro zna. Nedavno se navršilo 12 godina kako Priština nije formirala ZSO, podsetio je Petković, i dodao da Kurti svojim delima i izjavama svakodnevno krši ovaj i sve ostale sporazume naočigled kompletne međunarodne zajednice. - To je pokazao i sada, kada povlači jednostrane poteze dok u Beogradu boravi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, što je, kako je istakao, očigledna provokacija i na račun evropskih zvaničnika. Kancelarija za KiM će se ovim povodom obratiti svim relevantnim međunarodnim predstavnicima i misijama koje deluju na prostoru KiM, kako bismo ukazali na novi jednostrani potez odlazeće vlasti u Prištini i kršenje važećih sporazuma - poručio je Petković.

Predstavnicima zemalja Kvinte, EU, OEBS, Unmika i Kfora povodom jednostrane akcije prištinskih vlasti obratio i predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek, ocenivši da taj čin predstavlja još jednu u nizu provokativnih akcija koje, umesto stabilizacije prilika, produbljuju tenzije i izazivaju opravdanu bojazan među stanovništvom.

- Posebno zabrinjava činjenica da vodovod iz Južne Mitrovice ni tehnički, ni kadrovski nema kapacitete da upravlja i održava kompleksni vodovodni sistem na severu. Pored toga, ova institucija nema poverenje lokalnog srpskog stanovništva, što dodatno otežava svaku mogućnost legitimnog delovanja - naveo je u otvorneom pismu predstavnicima međunarodne zajednice dr Elek.