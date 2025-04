BLOKADERI HTELI DA ZAKOLJU DRIDA, IMALI SU NOŽEVE Jezivo svedočenje dekana: Tolika je količina mržnje u tim ljudima da ne mogu da opišem

POLICIJA se probila do saniteta u kome sam bio. Sa dva policajca sam uspeo da se provučem kroz masu blokadera koji su pokušali da me linčuju.

Printskrin

Ovo kaže dekan DIF-a u Novom Sadu opisujući užase koje je prošao kada je grupa razularenih blikadera pokušala bukvalno da ga ubije ispred zgrade fakulteta samo zato što je studentima pokušao da omogući da normalno idu na nastavu.

- Bio sam spreman da će me ubiti. Meni je koleno bilo dislocirano. Nisam mogao da ustanem ni da se branim u tom momentu. Kako su me svukli na stepenice, iskocilo mi je levo koleno. Rukom sam uspeo da vratim koleno u zglob. Doveli su me potom do saniteta, gde su nastavili sa vređanjem i udaranjem - objašnjava Drid.

Drid je potom objasnio da su blokaderi izduvali gume na kolima hitne pomoći, da su napali i lekare i da su onemogućili da on bude prebačen u bolnicu.

- Imali su i noževe, bili su naoružani. Bio sam spreman da mi neko zabije nož u toj masi. Nisu dozvolili da sanitet krene, oteli su ključ vozaču. Otvorili su vrata i oteli su ključ od saniteta - rekao je Drid i dodao:

- Meni je ovo neverovatno. I najvećem neprijatelju kada je povređen, u ratu, pruži se pomoć. Ovde je to sve izostalo, tolika je količina mržnje u tim ljudima da ja jednostavno ne mogu da vam opišem. Nisu mogli da me prebace u druga kola hitne, nego sam ja morao da odšepam sa povređenom nogom, do policijske stanice. Dok sam hodao, konstantno su me gađali i udarali. Brajan Brković je sve snimao i smejao se.

