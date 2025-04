VUČIĆ O SRAMNOJ KARIKATURI U DANASU: Mislim da je partijarh Porfirije je dovoljno mudar i hrabar i da je radostan zbog toga

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Informer prokomentarisao je sramnu karikaturu u Danasu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Mislim da je partijarh Porfirije je dovoljno mudar i hrabar i da je radostan zbog toga. Kada vidim ko me napada, kako me napadaju, ma koliko to bilo teško mojoj deci, ja sam beskrajno srećan. To neretko govori bolje i više o meni, nego što bi sam o sebi rekao.

- U izgradnji demokratskog društva morate da prihvatite ove karikature i normalno istrpite. I to pokazuje stepen demokratičnosti društva u kome živite - istakao je Vučić.