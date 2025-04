OSUMNJIČENI BEZ DOKAZA, ODBRANA BEZ REŠENJA O ISTRAZI: Troje uhapšenih juče u Lipljanu i Prištini danas izvedeni pred sudiju

TROJE uhapšenih juče u Lipljanu i Prištini, Nadica Čepkenović, Boban Tonić i Mirsad Ibra, koje tzv. prištisnke vlasti sumnjiče za navodni ratni zločin prema albanskim zatvorenicima u zatvorima u Prištini i Lipljanu 1998. i 1999. godine, izvedeni su danas pred sudiju za prethodni postupak u Prištini, koji bi trebalo da odredi dalju meru.

foto d.z.

I dok je na današoj sednici tužilac tražio meru pritvora, advokati odbrane se nadaju da im tužilaštvo neće odrediti dalji pritvor, budući da, kako ističu, nema nikakvih dokaza o njihovim krivicama.

- Tužilac je izneo “paušalne navode o krivičnim delima i saizvršilaštvu između ovih ljudi, iako je to fizički bilo nemoguće, budući da su svi radili u različitim ustanovama i u različitim mestima. Zato je zahtev tužioca neprihvatljiv, jer u obrazloženju zahteva za određivanje pritvora nema opisa dokaza, samo su nabrojani inicijali nekih ljudi koji navodno kažu nešto za šta se ne zna šta kažu, i u koje se ne može imati uvid. Mi smo na sednici tražili da nam daju delove izjave tih svedoka, da se vidi šta je to Boban nezakonito uradio. Međutim, ostali smo uskraćeni za odgovor - istakao je posle sednice advokat Predrag Miljković, branilac Bobana Tonića.

On je istakao da ne postoji niti jedan konkretan događaj, niti datum, ali nijedna konkretna radnja za koju se on tereti, već da se samo na jedan paušalan način kaže da je on navodno maltretirao stanovništvo tokom rata 1998. i 1999. godine. I dok podseća na sudsku praksu , pogotovu u predmetima ratnih zločina da nije bilo oslobađanja Srba posle prvog izvođenja pred sudiju, advokat Miljković se ipak uprkos svemu nada da će sudija uvaži prigovore odbrane i naglašava da je za Bobana Tonića ponudio jemstvo u vidu hipoteke na njegovu kuću i dvorište, da neće pobeći tokom ovog postupka.

I advokatica Jovana Filipović koja brani Nadicu Čepkenović navela je da ne postoje konkretne krivice protiv uhapšenih.

- Uopšteno je navedeno da su oni kao radnici zatvora Priština, ogranak Lipljan, imali određene prijave protiv njih koje se tiču maltretiranja zatvorenika, ali apsolutno ne postoji nijedna individualizacija, ne postoji ni ko je oštećen njihovim radnjama, ni kako, ni na koji način. Ne postoji niti jedan dokaz da su oni počinili dela koja im se stavljaju na teret- ukazala je Filipovićeva dodajući da im "čak ni rešenje o pokretanju istrage nije dostavljeno", konstatujući da se od strane tužilaštva ovako krši zakon na štetu osumnjičenih.

Inače uhapšeni su bili radnici zatvora u Lipljanu i Prištini.