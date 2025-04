VUČEVIĆ NA SVENARODNOM SABORU: Mora da se insistira na pet zahteva koje je izneo predsednik Vučić

PREMIJER u tehničkom mandatu Miloš Vučević sa narodom je na trećem danu svenarodnog sabora ''Ne damo Srbiju''.

Foto: Printscreen

- Ako smem da podelim sa vama, moj utisak nakon tri dana, treći dan sabora ''Ne damo Srbiju'', jeste jedna mnogo dobra, snažna energija, dobro raspoloženje, kao da je ljudima pao kamen sa srca, kao da su skinuli neki veliki teret sa svojih ramena, leđa jer ovo što smo izdržali 6 meseci, ne govorim samo kao država i kao narod, kao građani, svako i pojedinačno i kolektivno je zaista nezamislivo i mnogo veći narodi i države ovo ne bi izdržali-rekao je Vučević.

- Šest meseci smo bombardovani sa crnim porukama, sa nametanjem neke krivice, sa poplavom trikova, obmana i prevara i ljudi su došli da kažu dosta. Neće to više da slušaju, neće da trpe više blokade neće da trpe da im neko krade dane, nedelje, mesece, hoće da žive pristojno i normalno i to je za mene prvi utisak. Naravno, juče bio jedan od najvećih skupova u istoriji Srbije, fantastičan i, svakako ja kao neko ko dolazi iz sveta politike, stavljam fokus na ovih pet tačaka koje je predsednik Vučić izneo i saglasan i , ne apsolutno u istoj poziciji, ali insistiram na tome, i kao predsednik SNS-a da se mora istrajati i instistirati na ispunjenju tih pet tačaka. Ako odustanemo od toga, mi suštinski odustajemo od Srbije kao države. To nije pitanje dobre volje, političkog raspoloženja, popularnosti, kampanje ili nekampanje, to je pitanje da li imamo državu, da li funkcioniše pravni sistem, da li ima odgovornosti za one koji krše dela, da li je normalno da decu neko izbace iz škola, da neko blokira fakultete, a da neko kao profesor to podupire ili da tužilac ne goni onoga ko je nekog napao fizički ili pretio- kazao je Vučević.

- To je pitanje čuvamo li Srbiju kao državu ili nećemo da imamo državu, a moramo samo da se podsetimo, kad god nismo imali državu mi smo nestajali kao narod, proterivani, prekrštavani, a često i fizički likvidirani, a ko će da vodi državu, to je promenjiva kategorija, ali može da bude promenjiva kategorija samo na izborima, ne na ulici. Tako da nije pitanje da li može da se menja vlast, može, ali na izborima, ali tada se pitaju građani, ali neko očigledno pokušava bez izbora da nam promeni državu, ja bih rekao da nam uništi državu i to je i razlog zašto ja mislim da se insistira na ovih pet tačaka, bez toga bojim se da nam je država ugrožena- istakao je Vučević.