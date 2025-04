UMIJTE SE HLADNOM VODOM! Vučić na pitanje "Novosti" o "pumpanju" u Pazaru - Ovde je reč o tome, da zbog grupa za pritisak ne vidite realnost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučič obratio se građanima trećeg dana svenarodnog skupa u Beogradu. Predsednik je govorio o skupu, drugim aktuelnim temama, ali i čitao pisma koje su građani imali priliku da mu prethodna dva dana ostave na za to posebnim štandovima na svenarodnom skupu.

Naime, blokaderi su juče pumpali autonomiju Sandžaka i pokušali da zaustave narod da dođe u Beograd. Na pitanje "Novosti" zbog čega im smeta da Srbija pokaže da je uz državu i njega, predsednik kaže:

- Postoji nešto čudno u glavama ljudi zato što postoje grupe za pritisak. To je kao kad vam adrenalin udari u mozak. Ovde je reč o nečemu drugom - o tome da ne vidite realnost. Vi mislite da vama ne sme niko da zabrani ništa, čak ni ono protivzakonito. Taj mladić iz Pazara je rekao "mi radimo samo ono što radimo svaki dan, blokiramo, stanemo na put". To je za njih postalo normalno - "e mi imamo pravo da te sprečimo da ti negde ideš - može nam se". Umijte se hladnom vodom! Nemaš pravo nikoga da sprečavaš da ide gde hoće. Još im je lepo rekao onaj policajac - "čekaj, čuvao sam vas ceo dan, brinuo o vama, da vas niko ne pipne, da vas niko popreko ne pogleda, sad vu sprečavate nekog drugog da ide na neki skup, o čemu pričate ljudi?" - rekao je Vučić.

- To je kad ne vidite od drveta šumu. Prst pred nosom ne možete da vidite koliko vam je zamračen um mržnjom i onim što ste mogli da čujete u medijskim platformama grupa za pritisak. Ali dobro, reagovala je država, sklonila ih je - dodaje on.

- Što se tiče tog skupa u Novom Pazaru, sve što mogu da vam kažem - on nije bio impresivan. U maksimumu je bilo 4320 lica, od toga je bilo sa strane 2875, tako da znate, to se sve u broj zna, to nije nikakav problem. Kao što mi znamo ovde svakoga ko je prešao naplatnu rampu. Nema tu mnogo laži oko brojeva. Oni su očekivali da će da bude najveći skup. Video sam bre Mišu Bačulova u Novom Pazaru. Ti stručnjaci postali i za Novi Pazar i za sve drugo. I ova dekanka što je pozivala na nasilje i na prebijanje svojih sugrađana iz Niša, Bananina žena iz g17 - zaključio je predsednik odgovarajući na pitanje "Novosti" o blokaderima koji su juče kako sami kažu "pumpali" u Sandžaku, i pokušali da spreče narod da stigne na skup u Beograd.