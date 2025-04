NE ZABORAVLJA DOBROČINSTVO PREDSEDNIKA: Milan Kovačević krenuo iz Srbice da podrži Vučića i državu na svenarodnom saboru

MEĐU Srbima sa Kosova i Metohije koji su krenuli u Beograd na svenarodni sabor “Ne damo Srbiju” je i Milan Kovačević iz sela Banja, u opštini Srbica, kome je pre više godina predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao i poslao pomoć kao bi opstao na svom ognjištu.

FOTO: Novosti

On to dobročinstvo i gest nikada nije zaboravio i snažno podržava svoju državu i predsednika Vučića. On i sada na putu ka Beogradu sa komšijama iz Srbice ponosno nosi svoju prepoznatljivu šajkaču i srpsku trobojku.