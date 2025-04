PROFESORKA OPISALA KAKO JE USPOSTAVLJENA BLOKADA FPN-a: "Bilo je ponižavajuće!" (VIDEO)

DRAGANA Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka, govorila je prilikom gostovanja u magazinu "Oko" na RTS-u o blokadama na fakultetima i o tome kako je uspostavljena blokada na njenom fakultetu.

- Kod nas nije bila doneta nikakva odluka, samo je Fakultet bio zaključan i dobijali smo mejlove od studenata blokadera šta smemo i šta ne smemo da radimo. U prvo vreme nije bilo dozvoljeno ni da ulazimo na Fakultet, a onda su dozvolili nekim ljudima pa su ih pratili do kabineta i ispraćali sa Fakulteta. Ja nisam htela, za mene je to bilo krajnje ponižavajuće! Onda smo dobili mejl da se 'plenum' saglasio da se mogu držati odbrane master i doktorskih radova ali bez prisustva lica sa strane. Zamislite tu besmislicu: javne odbrane se mogu držati bez javnosti, a posebno je uvredljivo to što je nekakav plenum to odobrio! - navela je profesorka.

Pogledajte priloženi snimak:

