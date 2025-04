"MI SMO PRIJATELJI" Vučić o ličnom odnosu sa Makronom - Doneo sam mu šest boca vina koje sam izabrao, da pokažem da mi Srbi imamo dobra vina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu.

Foto: Novosti

- Mi smo se videli 28 puta, mi smo prijatelji. Ja sam mu doneo šest boca vina koje sam ja izabrao, kupio sam mu i specijalne prokupac čaše za našu autohtonu sortu. Da bih pokazao, pošto znam da voli da proba dobro vino, da mi Srbi imamo dobra vina i da uzme da proba. On je meni doneo vina za koje zna da ih ja poštujem i volim. Mi smo lično prijatelji. Ne samo naše zemlje da su prijateljske, mi smo lično prijatelji. Kad 30 puta sa nekim razgovarate, ostanete do 3,4,5 ujutru, šta mislite kakav je odnos? Ipak smo mi samo ljudi, niko od nas nije mašina. Mi smo obični ljudi koji moramo i znamo da moramo da poštujemo jedni druge. Mislim da mene kao predsednika poštuju zato što govorim istinu i ne bežim od teških tema, i govorim neretko drugačije od onoga što je mejnstrim u Evropskoj uniji. Ne moraju zbog toga da me vole, ali me zato svi poštuju - naveo je Vučić govoreći o odnosu koji ima sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Novosti

