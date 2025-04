EKSPERTSKA VLADA ZA NASILJE Božić: "Više niko ne može da pobroji njihova zlodela učinjena prema ljudima koji žele normalan život"

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke i potpredsednik vlade APV Sandra Božić govorila je o nasilju opozicije u prethodnom periodu na drušvenoj mreži Iks.

Foto: SNS

- Vlada Dragana Đilasa može biti ekspertska samo u golom nasilju koje se sprovodi na ulicama širom Srbije. Poslali su jasnu poruku da će svako ko im stane na put biti pretučen, ponižavan i linčovan makar to bio i penzioner samo zato što ne misli isto kao oni koji bi preko ulice da dođu na vlast. Na svom putu ka uspostavljanju potpune anarhije, nasilja i bezvlašća u državi blokaderi su spremni da idu daleko sve do sprovođenja terorističkih akcija. Više niko ne može da pobroji njihova zlodela učinjena prema ljudima koji žele normalan život umesto protivzakonitih blokada; mir i stabilnost umesto golog nasilja i linčovanja političkih neistomišljenika; povratak dece i unuka na fakultete i škole koje u kojima je nastava ukinuta od strane glasne manjine. Sve to nam govori da su blokaderi postali sve agresivniji i nervozniji, zbog nemogućnosti da politički profitiraju iz čitave situacije. Nasilje koje sprovode i koje najavljuju odraz je njihove nemoći i najbolji je pokazatelj onoga šta bi se u državi dogodilo nakon njihovih „revolucija“ i „promena sistema“. Njihov sistem je sistem zastrašivanja, proganjanja neistomišljenika, nasilja prema svima koji misle svojom glavom. Nasuprot tome imamo sve one vrednosti na koje se predsednik Vučić svakodnevno poziva, a koje podrazumevaju dijalog, poštovanje ustava i zakona i jedinstvo po pitanju državotvorne politike - izjavila je Božić.