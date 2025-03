VUČEVIĆ PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU: Protiv studenata blokadera koji su obmanuli javnost i napali dete

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo je krivičnu prijavu protiv studenata koji su na najgrublji način obmanuli celokupnu javnost kako su napadnuti od strane političkih neistomišljenika.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Sadržinu krivične prijave protiv Milana Stankovića, Vanje Vukasa, Luke Radovanovića i Miloš Simimića vam prenosimo u celosti:

“Zbog osnovane sumnje da su dana 28.03.2025.godine, u Novom Sadu, ul. Laze Telečkog, ranim jutarnjim časovima, sposobni da shvate značaj svog dela i upravljaju svojim postupcima, svesni svog dela, čije su izvršenje hteli, grubim vređanjem drugoga značajnije ugrozili spokojstvo građana, na taj način što su tri maloletna lica romske nacionalnosti vređali rečima „pičko“, „jebem te u usta“, „jebem ti mamu“ i drugim pogrdnim rečima, te istima pretili, nakon čega su se maloletna lica uplašila i počela da beže, dok su osumnjičeni počeli da trče za njima, a nakon toga izazvali tuču u kojoj su zadobili telesne povrede, pri čemu su bili svesni da je njihovo delo zabranjeno.

Čime su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 u vezi sa članom 33 Krivičnog zakonika.

Potom su osumnjičeni Milan Stanković i Vanja Vukas, dana 28.03.2025. godine, u popodnevnim časovima, sposobni da shvate značaj svog dela i upravljaju svojim postupcima, svesni svog dela, čije su izvršenje hteli, iznošenjem i prenošenjem lažnih vesti izazvali paniku, na taj način što su prilikom davanja izjave medijima, tuču koju su prethodnog jutra sami inicirali, te u kojoj su zadobili telesne povrede, doveli u kontekst napada „batinaša“ Srpske napredne stranke, iako su bili svesni da navedene tvrdnje nisu istinite, što je izazvalo paniku i teže narušavanje javnog reda i mira među grupom građana Grada Novog Sada, koji su se povodom ovog događaja istog dana okupili na protestima, te navedenom prilikom vređali pripadnike Srpske napredne stranke, kao i pripadnike MUP-a, a potom izvršili napad na prostorije Sprpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici, u Novom Sadu, pri čemu su bili svesni da je njihovo delo zabranjeno.

Čime su izvršili krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 stav 2 u vezi sa članom 33 Krivičnog zakonika.

Obrazloženje:

Dana 28.03.2025. godine, grupa mladića u vidno alkoholisanom stanju prilikom povratka iz izlaska, sa očitom namerom da izazovu nerede u ulici Laze Telečkog u Novom Sadu izvršili su maltretiranje maloletnih lica romske nacionalnosti uz pretnje i vređanje na osnovu nacionalne pripadnosti, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između navedenih lica i drugih lica koje su učestvovala u tuči a koja su došla da pruže pomoć maloletnim romima.

Nakon toga, a po dolasku dežurne patrole MUP-a, imenovana lica upućena su u Klinički centar, kojom prilikom su im konstatovane određene povrede i kojom prilikom su tendenciozno odbili saradnju sa pripadnicima MUP-a. Takođe, ističem da tzv oštećeni, ni tokom dana kasnije nisu hteli da daju informacije organima MUP-a, niti su se odazivali pozivima da to učine sve do popodnevnih časova, kada je to učinio samo jedan „oštećeni“. Indikativno je da „oštećeni“ nisu želeli da daju izjave organima reda nego su kasnije popodne istog dana dali tendenciozne izjave medijima kao što su N1, Al jazeera i drugi konstruišući ceo događaj u smislu političke konotacije i direktne povezanosti navedenog događaja i njihovog statusa studenata u blokadi odnosno da su napadnuti upravo zbog te činjenice.

Dana 28.03.2025. godine, u popodnevnim časovima, osumnjičeni Vanja Vukas i Milan Stanković su dali izjavu medijima N1 i Al jazeera, koja izjava je dalje prenošena od strane drugih medija i portala. Naime, isti su izjavili kako su u ranim jutarnjim časovima istog dana, bili u klubu, gde su pevali pesmu „Ko ne skače, taj je Ćaci“, gde su tom prilikom bili upozoreni da će doći „SNS batinaši“, kao i da ih je neko od NN lica u lokalu snimao telefonom. Nakon toga, još neko vreme su nastavili da pevaju, pa su se po sopstvenoj izjavi uputili do fontane na lokaciji Katolička porta, gde su fizički napadnuti od strane 10 lica, sa kaiševima u rukama, koja lica su im nanela lake i teške telesne povrede. Nakon toga, jedan od osumnjičenih izjavljuje da je došla policija koja povodom ovog događaja nije ništa preduzela kako tendeciozno iznose. Potom je u svojoj izjavi osumnjičeni Vukas ceo događaj, doveo u kontekst da se kako je istakao trenutno živi u neustavnoj i nedemokratskoj državi, gde se ne poštuje sloboda mišljenja, govora i izražavanja, kao i da studenti neće stati do ispunjenja njihovih zahteva. Nadalje, osumnjičeni su izjavili da su momci koji su ih napali bili između 25 i 30 godina, lepo sređeni i spremni da se nešto ovako desi, kao i da su izašli u klub sa ciljem da izazovu sukob. Takođe, iznose tvrdnju da je nemoguće da 10 ljudi izađe u centar grada bez fantomki sa ciljem izazivanja nereda, gde postoje kamere, što ukazuje da isti nisu bili uplašeni za svoj eventualni krivični progon, odnosno da su bili ubeđeni da uživaju određenu vrstu zaštite od strane pripadnika policije, u kom smislu neće biti krivično procesuirani. Potom osumnjičeni Vanja Vukas na postavljeno pitanje novinara da li je ovaj događaj neposredno povezan sa blokadama izjavio je narod zna ko su ovi ljudi, čime je studentske blokade doveo u neposrednu vezu sa ovim događajem.

Navedene izjave prenete su od strane različitih sredstava informisanja i drušvenih mreža na način i u kontekstu da su navedena lica napadnuta zato što su pevala „Ko ne skače taj je Ćaci“, kao i da je to u direktnoj povezanosti sa studentskim blokadama, iako se zapravo radi o fizičkom obračunu koji su u alkoholisanom stanju inicarali osumnjičeni, zajedno sa svojim prijateljima, tako što su počinili krivično delo prema maloletnom licu romske nacionalnosti kako je gore opisano. Takođe kako prenosi nedeljnik Vreme, osumnjičeni Vukas Vanja, na istoj izjavi za medije naveo je da je sličnu situaciju imao i pre 4 meseca, kojom prilikom je bio napadnut u Radničkoj ulici, od strane 3 lica od kojih je jedno imalo SNS prsluk, međutim prilikom prijave navedenog događaja pripadnicima policije, te izjave da je napadnut od strane SNS člana, bio je upitan da li je siguran da želi da se to unese u zapisnik, čime je zapravo želeo da ukaže na policijsku zaštitu članovima SNS-a. Takođe, istog dana putem društvenih mreža, organizovan je studentski skup u povodom napada na navedena lica, a radi pružanja podrške istima, usled čega je došlo do napada na prostorije SNS u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu.