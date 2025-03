PROFESOR PODSEĆA DA SMO IMALI I DUŽE DEMONSTRACIJE OD OVIH, A IZ KOJIH JE VUČIĆ IZLAZIO SVE JAČI: Pratim proteste još od 2016.

PROFESOR FPN Bojan Vranić izjavio je da smo imali i duže proteste od ovih.

- Ja pratim proteste još od 2016., od tih masovnih protesta protiv Beograda na vodi. Što se tiče dužine trajanja, ovaj današnji protest još uvek ne traje predugo. Recimo, protesti protiv Beograda na vodi su trajali od aprila i sa viskom intenzitetom su trajali do septembra a sa manjim intenzitetom do februara. Protesti "1 od 5 miliona" su takođe trajali duže nego ovaj, protesti "Srbija protiv nasilja" su takođe trajali duže - od maja do oktobra - naveo je on na Blic TV.

Bojan Vranić - profesor FPN:



