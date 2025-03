VUČIĆ DEMANTOVAO LAŽI N1, RTS-a i NOVE S: Sa zvaničnicima EU nije bilo reči o prelaznoj vladi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u govorio je o nedavnom putu u Brisel, gde se sastao sa najmoćnijim ljudima Evropske unije Ursulom fon der Lajen i Antonijom Koštom.

Foto printskrin RTS

Demantovao je da je sa zvaničnicima EU bilo reči o prelaznoj vladi.

- Ali to su te vaše izmišljotine kad prepisujete sa N1 i sa Nove S. To im je kao kad slušate argumente Borka Stefanovića ili Save Manojlovića. I kad sve te gluposti morate da slušate, onda dođete do besmislenih zaključaka. Mene su primili, hoću ljudima da saopštim jednu stvar, primili su me predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Mene, kao jednog, jedinog čoveka, nas troje smo bili sami na sastanku. Pošto sam video da su razni nesrećnici od Šidera do mnogih drugih u Evropi izmišljali šta se događalo na sastanku, ne znam kako to mogu da znaju, pošto smo samo nas troje bili na sastanku. Niko više nije bio na sastanku. Niko ni iz mog tima više nije bio na sastanku. Pa da mogu negde nešto da čuju ili da znaju. Dakle, u čemu se ovde radi? Suština je u tome da ljudi ne mogu da priznaju da je ovo prvi put u istoriji da je organizovana večera za predsednika Srbije od strane dve najmoćnije figure, dve najmoćnije ličnosti Evropske unije. Žao mi je što to neće da priznaju i što neki ljudi nisu srećni i zadovoljni zbog činjenice što Srbija uživa takav ugled, takvo poštovanje u Evropi i svetu da najmoćniji ljudi Evrope samo za predsednika Srbije tako nešto organizuju. Da li smo mi u svemu saglasni? Pa naravno da nismo - rekao je on.

Foto printskrin RTS

- Da li sam saglasan oko toga što su oni rekli? Pa, jesam. Bio je sastanak odličan, mi smo razumeli šta su naši zadaci, ja sam rekao šta sve mislimo o različitim stvarima koje preduzima Evropska unija i ne želim u tome da govorim, pošto sam ja slobodan čovek i umem dovoljno jasno i nedvosmisleno da kažem i šta su naše primedbe i gde je to u čemu se razlikujemo i gde je to gde mislimo drugačije. Ali sam zadovoljan i ja smatram da je evropski put izuzetno važan za Srbiju, da mi moramo da pojačamo svoj rad, da moramo da se borimo, da napornije i vrednije radimo i da ispunimo ono što su naše obaveze, tako da je sastanak bio... Šta su bile njihove primedbe u tom smislu? Pa napisali su ih. Ako me pitate jesu li govorili o prelaznoj vladi ili o nečemu drugom, ne, nisu. Dakle, samo da sve, da razvejem te laži koje uglavnom dolaze sa ova tri medija, N1, Nova S i RTS, dakle i da ljudima kažem da... Oni dobro znaju, ja sam suviše ponosan čovek da bih dozvolio - naveo je Vučić.