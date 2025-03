"PRAVDA JE NEKAD SPORA, ALI JE SVAKAKO DOSTIŽNA" Brnabić: Svako ko učestvuje u nasilju i napada građane pravno će odgovarati

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, komentarušući studentske proteste i aktuelnu situaciju zemlji, da će svako ko učestvuje u nasilju bilo koje vrste i napada građane pravno odgovarati i da od toga nisu izuzeti ni narodni poslanici.

Foto: Novosti

Brnabić je za TV Hepi rekla da je država Srbija od početka studentskih blokada pokazala "nerazumno tolerantan stav" da bi sačuvala mir, ali i pokazala kapacitet za demokratiju.

- Pravda je nekad spora, ali je svakako dostižna. Svako ko učestvuje u nasilju i svako ko napada druge građane će ovako ili onako, na demokratski način odgovarati. Nisu od toga abolirni ni narodni poslaici, samo je to jedan proces koji nekad traje više nedelja ili neko vreme - navela je Brnabić.

Ona je ukazala da bi u drugim evropskim zemljama situacija bila potpuno drugačija kada bi se neka grupa grđana odlučila da blokira saobraćajnice i izaziva nerede na ulicama.

- Da smo mi sada, ne znam, razvijenija zemlja Evropske unije i to što oni zovu razvijene zapadne demokratije tipa Nemačke, Francuske, Holandije, ovo bi se vrlo brzo završilo. Prvi dan bi izišla žandarmerija na ulice i raščistila to, sve pohapsila i to bi bilo to - rekla je Brnabić.

Ona je ukazala da je, kada su građani Velike Britanije planirali da blokiraju jedan putni pravac, policija upala u njihove domove sa razbijačima vrata i pohapsila osumnjičene, koji su kasnije osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Brnabić je dodala da bi, u slučaju da je policija tako regovala u Srbiji, svi zapadni centri moći to osudili tvrdeći da u našoj zemlji nema demokratije.

Ona je naglasila da je Srbija, bez obzira na sve okolnosti, pokazala odgovornost i sačuvala mir.

- Država pokazuje više nego tolerantan stav, onako nerazumno tolerantan stav, da bi sačuvala mir, ali i pokazala taj kapacitet za demokratiju. Ja bih rekla da smo napravili primer za sve one koji sebe vole da zovu velikim progresivnim demokratijama - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je tokom nereda na protestima privedeno svega nekoliko ljudi, ali da neki to vide kao problem.

- Znate, vi ste imali, na primer, ne znam, pet ili sedam ljudi privedenih. Nakon ovog stravičnog fašističkog divljanja u Nišu, u petak privedete dva studenta, recimo, i oni kažu, evo, vidite kakav je to primer diktatora. Znate, to je ono gde mi imamo specifičnu situaciju zbog koje moramo da budemo mnogo pažljivi i mnogo tolerantni, ali da vam kažem, nemojte da se zavaravate. Pravda je nekada spora, ali je svakako dostižna - kazala je Brnabić i istakla da je tužilaštvo već pokrenulo određene potupke.

Ona je ukazala da je loše to što predstavnici obrazovnih institucija i studenata ne žele dijalog i daju oprečne izjave i podsetila da je rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić na sednici Odbora za obrazovanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije 21. januara izjavio da postoji plan za nadoknadu nastave koji se svaki dan ažurira.

- Rektor Đokić je sebi dozvolio da u Narodnoj skupštini Republike Srbije, na Skupštinskom odboru za obrazovanje, koji se uživo prenoi kao i svi skupštinski odbori, čitavu javnost u našoj zemlji obmane. Zato što taj plan ne postoji i od tog 21. januara niko ga nije video, ali niko ga nije video zato što ne postoji - navela je Brnabić.

Ona je istkla da takvo ponašanje u nekoj drugoj zemlji ne bi bilo tolerisano.

(Tanjug)

