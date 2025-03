LJUDI ZNAJU SVE, NAVIKNUTI SU DA OPOZICJA LAŽE Vučić: Nisam ja uzeo 300.000 otpremnine pa kupio 2 stana u Beogradu na vodi

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, nalazi se u Briselu gde će razgovarati o svim značajnim temama za našu državu.

- Ako su naše snage dejstvovale iz zvučnog topa bilo kako i na bilo koji način, pošto sve što su pokazali potpuno je jasno da se nije desilo, kao što vam sada pokazuju američki, evropski i drugi stručnjaci, ja više nisam predsednik. Ne treba mi nikakav imunitet. Nisam ja kriminalac kao oni, pa da se pozivam na imunitet svaki put. Nisam ja krao pare. Nisam ja uzeo 300 hiljada evra otpremnine od nekoga i kupio dva stana u Beogradu na vodi, nego ovaj od Save Manojlovića kriminalca. Nisam ja imao 619 miliona prijavljenih u APR-u, nego oni. Nego ne mogu da se pomire sa činjenimaca i sa istinom, i ne mogu da se pomire sa tim da postoji neko ko ih se ne plaši. Da ne pričam kako su lagali sa pričom oko Laure Koveši, priču o nadsrešnici i svemu drugom, dva dana pred revoluciju. 13. Lagali sve, kao i sve ove priče što su lagali. To ljudi znaju sve. Pokvarenjacima je svejedno što lažu. Naviknuti su na to što lažu, ali će da nastave. Al ne ide, ne može da prođe. Ja ću da nastavim da radim svoj posao, od prelazne vlade nema ništa. Uskoro će me obavestiti predstavnici većine u Skupštini hoće li da prave vladu ili će da idu na nove izbore, u skladu sa tim ću da se ponašam. Ili ću nekome da dodelim mandat za koga mi oni kažu da je obezbedio većinu u Skupštini, ili ćemo da idemo na izbore. A to kao, oni će da uđu unutra, pa će da bacaju dimne bombe, pa će da zauzimaju ne znam ni ja šta sve, to mačku o rep okačite, nema ništa od ta posla - naveo je on.