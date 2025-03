"TO JE JEDAN VELIKI LOPOV, UZEO JE 300.000 EVRA ZA OSIGURANJE OD DRŽAVNE FIRME" Vučić o napadaču na studenta Miloša Pavlovića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras gostujući u specijalnoj emisiji na televiziji Pink između ostalog i o napadu na studenta Miloša Pavlovića u Pionirskom parku.

Govoreći o napadaču na Miloša Pavlovića, ističe da je napadač "veliki lopov".

- Trista hiljada evra je uzeo osiguranje od državne firme zato što nešto slabije čuje. raidoj e za platu od 7.000 do 10.000 evra i taj protestuje ovde i nešto se žali da mu je loše i teško. Umesto da sedi u apsu, tuče nečije dete! Zar je njegov posao da dolazi u šator? To je jedini skup koji je legalno prijavljen. Još je poneo biber sprej - rekao je on.

