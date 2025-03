O DEŠAVANJIMA NA KIM: Predsednik o prekrajanju izborne volje u pokrajini, na štetu Srba

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, prisustvujući sednici Vlade Republike Srbije, govorio je kako su menjani izborni rezultati na KiM, na uštrub Srba.

- Važno je da se ukazuje na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kako su menjani izborni rezultati. Mi smo sve prebrojali u srpskim sredinama. U srpskim sredinama, Srpska lista osvojila je 10 mandata. Ali iznenađujuće da je gospodin Rašić u ortodoksnim albanskim sredinama, ili možda nije iznenađujuće, dobio je značajan broj glasova. Mi to nismo mogli da brojimo. Nisu nam ni dali da imamo kontrolore u Peći, Glogovcu, Štimlju, Orahovcu... On je doneo značajan broj glasova iz tih mesta, tako da su mu dodali da on ima jedan mandat, a Srpska lista 9 - rekao je Vučić i naglasio da se mora ukazivati na dalji progon našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji.