"SUOČAVAMO SE SA OPASNOM SITUACIJOM" Vučić o zahtevu Sarajeva za privođenje Dodika, Vujovića i Stevandića

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić osvrnuo se u svom obraćanju na zahtev Sarajeva da se uhapsi predsednik RS Milorad Dodik, premijer RS Radovan Vujović i predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

Foto: Tanjug/AP

- Duboko su uznemirujuće i antidemokratske odluke iz Sarajeva da bude izdata naredba za privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, naglašava predsednik Srbije.

- Suštinski destabilišuće za ceo region. Suočavamo se sa izuzetno opasnom situacijom. Neverovatno je da u takvom trenutku neko ne razume koliko su nam potrebni stabilnost i jedinstvo - kazao je Vučić.

Istakao je da Srbija neće odstupati od poštovanja Dejtonskog sporazuma. Vreme iživljavanja je prošlo I Republika Srpska nije odgovorna zbog toga što je neko pokušao da joj otme teritoriju.

- Da Srbija ne može da joj pomogne, naravno da služe posle toga i Srbiju, ili kako god hoćete da rušenjem Srbije služe i Srpsku, nije mnogo važno koja će domina prva da padne, da srpski narod više nikakvu zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa nema i da se to na takav način završi. Što se Republike Srbije tiče, da odgovorim britanskom ambasadoru, koji je pričao o našim obavezama da se poštuje dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, on je rekao suverenitet je nešto drugo. Uvek smo poštovali. Samo poštovani gospodine ambasadore, baš ljudi iz Velike Britanije, koji su bili visoki predstavnici poput Peda Eždauna, davno nisu poštovali Dejtonski mirovni sporazum, nego su ga brutalno gazili. Nogama su ga gazili. Menjali su ga kako im je pala na pamet i kako je bilo u skladu sa britanskim i nekim drugim interesima, a ne interesima naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srbija neće odstupiti od svoje politike poštovanja dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ne može da prihvati menjanje pravila samo zato što je to u interesu pojedinih velikih sila i zato što oni misle da mogu da rade šta hoće i pošto ne mogu ništa da urade u Ukrajini protiv Rusije, onda će da pronađu jedan mali narod i ponovo srpski narod da se na njemu iživljavaju - istakao je Vučić.