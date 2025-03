"NAPADALI SU NOVINARE INFORMERA I RTS-a" Vučić o demonstrantima: Sada su krenuli u ogoljeni vid nasilja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se povodom najavljenog protesta opozicije kritikujući RTS.

Foto: Printskrin

Dodaje da su napadani novinari, kako Informera, tako i RTS.

- Sramno je bilo ponašanje rukovodstva RTS koji nisu stali u odbranu svojih zaposlenih i svojih novinara. Više su branili N1, koji niko nije ni napao, nego što su smeli da govore o svojim novinarima. Ja zato kao predsednik imam pravo o tome da govorim šta god mislim o RTS-u, jer ti novinari nisu krivi, oni su časno obavljali svoj posao. Da li mi se to sviđa kako rade ili ne, to je druga stvar. Posle napada na novinare, na različitim skupovima, od Autokomande do mnogih drugih, krenuli su u još ogoljeniji vid nasilja. - kazao je Vučić.

Ukazuje i na talačku krizu u RTS, gde je neko mislio da ima pravo da ugrožava ljudima i život i rad.

- Hvalili su se kako su sproveli gerilsku akciju - kazao je Vučić.