"IDEMO S BAJONETIMA, JURIŠ!" Šolakov dvojac nazvao Vučića Hitlerom, pomenuli samoubistvo, gosti zapretili nasiljem (VIDEO)

DVOJAC Dragana Šolaka, Nenad Kulačin i Marko Vidojković, nazvao je predsednika Srbije, Aleksandra Vučića u najnovijoj epizodi svog podkasta "Dobar, loš, zao" - Hitlerom.

Foto: Printscreen

Naime, nakon prizivanja nasilja, Šolakov dvojac je Vučića nazvao Hitlerom, a pomenuli su i samoubistvo.

- Ko zna šta će biti posle 15. da li ćemo biti pokojnici ili pukovnici - kaže Kulačin na početku epizode.

- Ovo što smo videli pokazuje stepen njegovog ludila, i kolko je on bolestan od Hitlerovog sindroma. Hitler je iz bunkera 1945. godine hteo da uništi celu Nemačku jer Nemačka nija bila dostojna njega, preživaljavala poraze, i on je verovao da je on iznad.

- On je odlučio da sahrani Srbiju.

- On sve imitira Hitlera - naveo je Vidojković tokom emisije.

- Na kraju će da odglumi samoubistvo i da ga prebace u Emirate, da glumi tamo šeika do kraja života, kao Hitler - dodaje on.

Njihovo gosti Predrag Voštinić i Vladan Slavković prvo su se sramno sprdali sa bebom Gavrilom, poredeći ga sa psom, a potom su priznali da će 15. marta biti nasilja, te da bi bajonetima jurišali!

Pogledajte priloženi snimak: