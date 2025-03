PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Vili Mir.

Foto: Instagram

Dodik je istakao da je došao da upozna predsednika Vučića sa situacijom u Srpskoj i da izrazi poverenje u rukovodsvo Srbije da umiri prilike u Srpskoj.

- Smatramo da stvar u Srbiji treba stabilizovati i da joj je pričinjena velika šteta i da Srbija mora da krene dalje i da vrati snagu koju je imala na međunarodnoj sceni - istakao je Dodik.

Dodik je istakao da Bošnjaci u Sarajevu hoće ratni sukob i da žele da reše posao i da izvrše osvetu prema Srbima odnosno prema svakom Srbinu koji ne odgovara njihovom politčkom pogledu. Istakao je da Bošnjaci nikada nisu priznali Dejtonski sporazum za razliku od Republike Srpske u delikatnim okolnistima.

- Sada je jasno da to Bošnjaci nikada nisu učinili kako bi RS nanenili odlučujući udarac ne bi li ona nestala sa političke karte. - istkao je Dodik.

Istakao je da nikada nisu hteli da se markira međuentitenska granica i da oni to nikada nisu hteli da urade. Kaže da je ovo što se dešava u BiH političke prirode. Istakao je takođe da je dobio poziv od tužilaštva da se sutra pojavi u kancelariju tužilaštva da je je navodno osumnjičen da krši ustavnik poredak u BiH.

- Nećemo sarađivati na tom planu. RS je donela odluku da vanustavne institucije ne mogu da deluju na prostoru Republike Srpske i pozivamo Bosansku stranu da reaguje u tom pogledu. Krajnji cilj je preuzeti imovinu i sve ono što je važno u RS za konstituciju države - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da poziva sve Srbe da ostanu mirni i stabilni. Kaže da bi naši najveći neprijatelji bili oni Srbi koji bi zbog strasti ili bilo čega drugoga pokušali da učine neko verbalno nasilje. Ističe da je njegova politika na vraćanje na Dejtonski sporazum i da rat prizivaju Helez i njemu slični koji su shvatili da mu je to zadatak.

- Ako iko ima pravo da se angažuje BiH onda je to Srbija koja je garant Dejtonskog sporazuma, a oni nemaju nikakve osnove niti prava, oni nisu strana Dejtonskog sporazuma, to je kako ga tumače Bosansko - Muslimanski deo.

Dodik ističe da će RS ostati mirna ali ako se nastavi sa ovakvim progonom da će iskoristiti sva politička sredstva da se odbrani RS i da u tome neće oklevati. Kaže i da je međunarodni faktoir defastirao BiH, posebno nelegalni Šmit.

- Dejtonski sporazum je dokrajčila Bajdenova administracija koja je stvarajući države i nacije širom sveta najviše se zadržala u BiH i ta politika je propala. Ne mogu ni da naprave BiH državu niti od nas Bosance i to mora da prestane - jasan je Dodik.

Obraćanje Vučića

- Kada čujete da se neko priprema za ratni sukob onda ne možete da ne budete zabrinuti. Kada sam boravio u Banjaluci, zamolio sam RS i Dodika da upute molbu za razgovor ljudima u Sarajevu. Osim patoloških uvreda, nismo ništa drugo dobili kao odgovor. Smatrao sam da je svak irazgovor bolji od bil okakvog pokazivanja snage i moći. Razgovrom se stvari rešavaj. Nažalost, u oovom vrmeenu prevrianja, jasno da će Evropa pokušati da se odvoji kao posebna celina od SAD i da će se oštro suprostavljati Ruskoj Federaciji, takvoj Evropi je u interesu da pokaže moć - istakao je Vučić.

- U Sarajevu je radost i pokušavaj uda iskoriste Evropu kao trojanskog konja, žele da unitše Repbuliku Srpsku. To je jedan od razloga zašt ose oobjena revolucija provodi u Srbiji. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, mi umemo da čitamo Dejtonski sporazum, a ne bavim ose duhom sporazuma. Kada to krenete da radite, znači da pokušavaju da varaju.

- To je bila moja argumentacija o imovini ili bilo čemu drugom ali nisam nikada dobio odgovor.

Vučić ističe da se Srbija zalaže za mir, dijalog i ono što ne možemo da dozvolimo jeste ono čemu, kako kaže, vidi na njihovim portalima a to su "traktorijate", "isterivanje đikana", "majmunskih četnika" i da to mnogo govori onima koji to pričaju.

- Imaću sutra u 12 sati razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putine. Biće to razgovor sa temama od gasa, NIS-a ali i političkih naših odnosa sa svim sverama društvenih odnosa, a jedna od tema koju mi je predsednik Dodik rekao da prenesem predsedniku Putinu u njegovo ime i ume RS - istakao je Vučić.

Istakao je da će razgovarati i sa lidierima pojedinih zamalja EU telefonom ne bi li razumeo šta to zaista rade i kaže da je zahvalan na licemerju koje je uvideo pre dva dana kada su se pojavili sa otužnim saopštenjem povodom dešavanja u Skupšitini Srbije.

Vučić je istakao da su oni tako "an ženeraral" osudili nasilje, ne govoreći ni ko je izazvao nasilje i kaže da su to uporedili sa napadom Vlade na NVO.

- Taj napad na NVO je inače nešto prikupljanje obaveštenja, niko nije ukahšen, priveden, procesuiran. Tužilaštvo u skladu se evropskim normama, po njihovim normama smo doneli zakone, tužilaštvo nadležno stvarno i mesno je dalo nalog policiji za prikupljanje obaveštenja o finansijskim malverzacijama u pojedinim NVO. Koja je to svetska norma pogažena? Da li je neko nekoga tukao? Niko nikoga. - istakao je Vučić.

Istakao je da ti koji učestvuju u obojenoj revoluciji su sve nervozniji i zbog pada broja velikog i podrške i zbog toga što ime je preostalo da nešto nasiljem pokušaju, to neće im uspeti jer samo ljudima pokazuju kakvi su.

- Videli ste šta rade RTS, Juronjuz i ostali koji kažu "građanski aktivisti se sukobili sa privatnim obezbeđem", sad neko je doveo privatno obezbenje da tuče divne građanje, a ono se okupili opozicione bitange i banditi poput Borka Stefanovića i narkomana Miljuša i došli da tuku ljude koji su legalno obezbeđenje Skupštine grada. Tukli su Branku Lazić i doneo sam odluku da joj donesem odluku da joj dam odlikovanje za 28. Jun za Vidovdan, koja je zaslužila kao najhrabriji novinar u ovoj zemlji. To što je govori da nije mogla sina da sačuva jer je umro 19-oj godini, sram vas bilo bednici. Imala je sina Teodora koji je umro u 19 godini od srca i vi joj govorite da nije mogla dete da sačuva. Onaj magarac Borko Stefanović, valjda će da mi traži RTS da se izvinim, mada nisam primetio ni da se niško dopisništvo RTS-a tražilo da se osudi napad na Branku Lazić - istakao je Vučić.

Istakao je da ovo što se radi Dodiku, Viškovići, Stevandiću je skandalozno. Kaže da mu se pokaže da mu pokažu zemlju na svetu gde to ima da se traži hapšenje trojice lidera entiteta, legitimno i legalnog izabranog predsnika Republike, predsednika Parlamenta i u Parlamentu legalno izabranog predsendika Vlade.

Istiće da očekuje važne razgovore sa pojedinim američkim zvaničnicima i da će biti interesantnih stvari. I rekao je da je video da je Makron rekao da Evropa mora da se brutalno naoružava.

Pitanja novinara

Predsednik je na početku pozdravio novinarku Informera Branku Lazić pa je odgovorio na pitanje o divljanju opozicije:

- Nismo svedoci nikakvog haosa, već brutalnih napada na žene, a i na muškarce koji drugačije misle od onih kojima izmiču stvari kontroli. Oni znaju da se primiču kraju istrage za korupcijonaške afere. Znaju da su posle mnogo godina stigli na red i da će morati da odgovaraju pred licem pravde i da se to ne bi dogodilo moraju da oragnizuju nerede i nemire.

Ističe da oni znaju da već za 7-8 dana na 140.000 tanjira u Srbiji će biti drugačiji program jer su uzeli milijardu i po i strpali u svoje džepove i da neće više imati tu medijsku snagu grupa za pritisak koji su imali do danas i zato je nervoza velika.

