VUČIĆ O MAĐARSKOM PREMIJERU: Prijateljstva između naših zemalja ne bi bilo da nije bilo Orbana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je danas u Budimpešti odlikovan Velikim krstom Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom.

On je još jednom izrazio zahvalnost zbog dodeljenog ordena.

- Ogromna čast jer govori o odnosu Mađarske prema Srbiji. Verujem da Srbija može biti jedan od najvernijih prijatelja Mađarske u budućnosti. Prijateljstva između naših zemalja ne bi bilo da nije bilo premijera Orbana, on je postavio kamen-temeljac, a Tomislav Nikolić, Ištvan Pastor i ja smo samo pomagali. A zarad istorije, važno je istaći ulogu i predsednika Nikolića, i predsednika Pastora. Ali svega toga ne bi bilo bez Viktora Orbana. U ime srspkog naroda i građana Srbije, veoma sam vam zahvalan na tome. To nije stvar koja se tiče ove ili one vlasti, to je stvar koja će trajati. Ja sam rekao Orbanu - jednako koliko ga vole Mađari u Kanjiži, ili Subotici, ili Bečeju, još više ga poštuju i vole Srbi u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Novom Sadu. I to je zbog pre svega njegove političke vizije. On je imao hrabrosti da govori ono što su mnogi mislili kada bi pričali sa onim drugim govorili bi protiv Viktora, a u sebi se nadali da će Viktorova vizija da prevlada. Mnogo sam straha i kukavičluka video kod onih koji nisu imali ni upola hrabrosti kao Viktor da promišljaju, razmišljaju i gledaju u budućnost. Viktor kao pravi vizionar je video mnogo bolje od svih nas, uključujući i mene, kako će stvari da se odvijaju. Od njega sam se trudio da naučim mnogo toga. Uvek kada sam želeo da nešto novo saznam, dolazio bih u Budimpeštu ili pozivao Viktora da dođe u Beograd. Tako smo izgradili bratske i prijateljske odnose koji nisu samo lični - danas kada Mađarska igra vaterpolo utakmicu protiv mnogih iz regiona, iz bivše zemlje, 80 ili 90 posto Srba iskreno navija za Mađarsku. Uspeli smo zahvaljujući Viktoru da promenimo i emocije kod ljudi, nije to više samo stvar interesa ili političkih vrednosti, već i srca i iskrenih emocija. I srećan sam i ponosan zbog toga - rekao je Vučić i još jednom izrazio zahvalnost Ištvanu Pastoru zbog njegovog ličnog angažmana na pitanju odnosa dva naroda.

