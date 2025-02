"KNJIGE DECO, A NE ZVONA I PRAPORCI!" Vučić se obratio studentima - Razmislite o svojoj budućnosti, vratite se u svoje klupe

U SREMSKOJ Mitrovici danas je održan veliki skup povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, a na skupu je govorio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji se ovom prilikom obratio studentima koji su na ulicama.

- Moj poziv još jednom svoj ovoj deci, studentima, da oni razmisle o svojoj budućnosti. Moje poverenje u njih je mnogo veće nego u one koji su ih do ovoga doveli, koji su ih na ovo naterali. Sami razmislite. Do sada ste uspešno izbegavali zamku u koju su hteli da vas uvuku da budete sa najgorim političarima u ovoj zemlji. Mnoge ste zamke izbegli, neke niste. Poslušajte i svog predsednika. Proglasite pobedu, dobili ste sve zahteve ispunjene, vratite se u svoje klupe. Tada ćete najviše učiniti i za svoje roditelje i za svoju zemlju i za svoje buduće porodice. Ovoj zemlji je potrebno znanje, a ne može da bude znanja bez učenja i rada - poručio je predsednik studentima.

- Knjige deco, a ne zvona i praporci - zaključio je on.

