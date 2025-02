ZDRAVKO PONOŠ UKOPAO STUDENTE: "To što studenti traže, to je politika!"

ZDRAVKO Ponoš predsednik Srbija centra i omiljeni hrvatski državljanin Dragana Đilasa kaže da to što studenti traže je zapravo politika.

Foto: Printskrin

Voditeljka je upitala Ponoša: - A šta to znači 'prelazna vlada' i da li se sa tim ide pre nego što vam studenti kažu 'da, mi to želimo' ili vam je ovaj njihov odgovor 'ne želimo uopšte u politiku' odgovor na to pitanje?"

On je na to odgovorio: - To što studenti traže, to jeste politika! Ta reč jeste ogađena ali to jeste politika. Suštinski, sve je to politika! - rekao je Ponoš.

