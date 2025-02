"NAJVEĆI ZLOTVOR ZA SRPSKI NAROD SU ENGLEZI" Dodik: Napravili su sramnu ideologiju o onemogućavanju srpskog naroda

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik obratio se na svečanosti povodom obeležavanje Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske gde je istakao da su Englezi najveći zlotvor za srpski narod.

Foto Novosti

- Najveći zlotvor za srpski narod su Englezi koji su napravili tako sramnu ideologiju o onemogućavanju srpskog naroda i kada god imam priliku da se sretnem sa nekim od njih ja imam to na umu. Znam i da i danas to rade. I danas kada dolaze njihovi ambasadori i u Beograd i u Sarajevo prolaze edukaciju koja ima za cilj da se spreči srpsko nacionalno jedinstvo i srpsko nacionalno objedinjavanje. I koriste ogroman novac za to - rekao je Dodik.