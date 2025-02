"PREDSEDNIK IMA NAJVEĆI LEGITIMITET, MORA DA PRISUSTVUJE DIJALOGU" Đorđević sa Instituta za uporedno pravo: Primaju platu, a ne rade

MIROSLAV Đorđević sa Instituta za uporedno pravo, govoreći u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" o aktuelnoj situaciji u zemlji, istakao je da je predsednik Republike Srbije taj koji ima najveći politički legitimitet jer za njega građani direktno glasaju na izborima.

- Predsednik Republike ima nadležnosti definisane Ustavom i Zakonom o predsedniku Republike. Ima odredba u Ustavu koja kaže da on oličava jedinstvo Republike Srbije kako u zemlji tako i u inostranstvu. On se bira na neposrednim izborima, koji od svih nosilaca vlasti ima najveći legitimitet, jer iza njega stoje ljudi koji su imenom i prezimenom glasali za njega. Da on bude sa jedne strane stola, a neko sa druge. Možda nužno ne. Ali da on bude prisutan tom dijalogu, sa tako visokim legitimitetom i ko po slovu Ustava oličava jedinstvo zemlje, u vremenu duboke društvene krize, ja ne vidim ništa sporno, kazao je za Kurir.

- Dakle, oni često u javnim nastupima kažu, mi gledamo naše profesore, dobro se osećamo, oni nas podržavaju. Čekajte, profesori s jedne strane sve vreme primaju platu. Ne drže nastavu, primaju platu. I oni profesori koji su za blokade i oni koji su protiv. A sa druge strane, nijedan student bio za blokade ili bio protiv blokada ne može da pohađa nastavu. Ja sam bio mlad, ali ipak znam, 96. i 97. godine imali smo studentske proteste. Ko je želeo da pohađa, on je mogao da pohađa nastavu. A šta se reče o školarini? Apsolutno, samo hoću da kažem jednu stvar. Da tu ne bude nikakvih nesporazuma. Studentski protest, apsolutno da. Na način na koji je to propisano zakonom. Zna se kako se protestuje. Protest i blokada, demonstracija i blokada, nije isto. Samo da se na neki način zalažete za zahteve koje su u svojoj biti zahtevi pravne države. To je ono o čemu pričam. Jedno je način, drugo je cilj.

- Oni su zahtevi demokratije. A jedan od osnovnih postulata demokratije je da vlada većina uz poštovanje njenih. Ajde da uzmemo da je većina za ovaj vid blokada. Nisam siguran da je tako ili bar nisam siguran da je tako na svakom fakultetu. 8000 prijavljenih ispita na pravnom fakultetu. A neki bi stvarno da odgovaraju. Neki su iz manjih sredina, pa im roditelji plaćaju. Ili se boje da će izgubiti školarine i tako dalje. Ali svakako, demokratska je tekovina da ako smatramo i većina da treba na određen način da se protestuje, omogućite ovim drugim ljudima da studiraju. Tačno da je jedan.

