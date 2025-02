DEMONSTRANT PRETUKAO OBIČNOG ČOVEKA NA ULICI KOD CVETKA: Ni krivog ni dužnog ga udarao pesnicama

KAKO “Novosti“ saznaju jedan od demonstranata udario je Zdravka B. (42), čoveka koji je prolazio trotoarom tokom protesta, nedaleko od okretnice 309 kod Cvetkove pijace.

Blokada

Jedan od demonstranata mu je, prema našim saznanjima, duvao na uvo vulvuzelom dok je on mirno prolazio, a na pitanje zbog čega to radi demonstrant ga he udario pesnicom u predelu nosa.

Policija je pretučenog našla kako leži. Prema našim saznanjima Zdravko B. ima krvarenje iz nosa i hitno je upućen u bolnicu.