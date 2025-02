SELAKOVIĆ O BUDUĆIM PLANOVIMA: Došlo je do velikog napretka, budžet je veći 2,4 puta (FOTO)

MINISTAR kulture Nikola Selaković podelio je na svom Instagram nalogu planove za naredni period.

Foto N. Skenderija

- I današnji dan, kao i svaki prethodni, iskoristio sam za sastanke sa svojim saradnicima i čelnim ljudima u nacionalnim ustavama kulture. Razgovarali smo o tome šta nas čeka u predstojećem periodu.

Budžet Ministarstva u ovoj 2025. godini, samo u odnosu na prošlu godinu povećan je za 17%, na ukupno 16.600.000.000 dinara. Ako to uporedimo sa onim vremenom, kada su politički tajkuni poput Đilasa i Šolaka rukovodili Srbijom, doći ćete do toga da je 2012. godine budžet, ne Ministarstva kulture, nego Ministarstva kulture i informisanja, iznosio 6,9 milijardi dinara. Dakle, današnji budžet je 2,4 puta veći! Ako biste pogledali bilo koju granu umetnosti, bilo koji konkurs, videli biste da je došlo do ozbiljnog i velikog napretka. Samo u vreme kada su Đilas, Šolak, Marinka, Ješić i oni ostali separatisti u pokušaju sa severa naše otadžbine vodili Srbiju budžet celog Filmskog centra Srbije za 2012. godinu bio je 24 mil. din. Ove 2025. godine, budžet Filmskog centra prelazi cifru od 1,1 milijarde dinara. To je uvećanje više od 45 puta! I tu ne računamo ono što daju velike produkcijske kuće kao što je Telekom Srbije. Tu čak nismo uračunali ni podsticaje za snimanje filmova koji se isplaćaju iz budžeta Srbije, a koji nisu postojali u vreme tih političnih tajkuna, mešetara i onih koji bi bez izbora da dođu na vlast i da ruše državu na ulici, jer u njihovo vreme podsticaja nije bilo, a prošle, 2024. godine, isplaćen iznos podsticaje je 2,25 milijarde dinara.

Uvideće još nešto da je takozvana Nezavisna kulturna scena Srbije, sa svojim članicama, prošle godine kroz različite konkurse i projekte dobila preko 40 mil. din - istakao je Selaković.