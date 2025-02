NEREALNA SITUACIJA: Tražili da se objavi sva dokumentacija, sad kažu da je ima previše

PROFESOR Građevinskog fakulteta Vladan Kuzmanović, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" na NOVA S istako je da je objavljeno više od 16.000 dokumenata.

Foto prinstkrin NOVA S

-Nije problem samo to što je preko 16.000 dokumenata objavljeno, danas nije ništa objavljeno, ali je prethodnih dana objavljeno preko 200 dokumenta, Znate to je i fizički veliki posao da se ta dokumentacija preuzme, da se pročita, da se vidi, da se upari i da se zaista utvrdi da li nedostaje još nešto. Osim toga ta dokumentzacija se objavljuje na sajtu VJT u Novom Sadu,jedan deo, drugi je na sajtu Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, treći je na sajtu “Infrastruktura želenica Srbije”, dakle na tri sajta se objavljuje. Objavljena je, pogotovo u pšočetku, ogromna, obimna dokumentacija koja se odnosi na čitavu prugu. 108 km od Novog Sada do Subotice i Kelebije, zatrpano je potpuno nepotrebno. I takve dokumentacije ima.