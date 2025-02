ŠEŠELJ OTKRIO ŠTA MU JE ĐINĐIĆ NUDIO: Ja nisam popuštao, a onda...

ZORAN Đinđić me ucenjivao da uđem u Vladu Srbije, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija

- Insistirao je da mi radikali uđemo u Vladu, hteo je mene posebno. Rekao mi je da je njihov glavni cilj da me uvuku i da budem sa njima. Đinđić je to hteo kako bi ostao bez opozicije, socijalisti su bili obezglavljeni, mi bismo bili u Vladi. Ja nisam popuštao, a onda me je izbacio sa fakulteta i napravio mi drugu uslugu. Ja odem mirno u Hag, ne razmišljajući koliko mi je ostalo neodržanih predavanja i neodržanih ispita - rekao je Šešelj za Kurir TV.