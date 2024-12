"SMENA POLITIČKIH GENERACIJA U OPOZICIJI JE EVIDENTNA, BAŠ KAO I ĐILASOV NEZAUSTAVLJIV PAD": Oglasio se Bulatović

"Umesto na terapiju odvikavanja od besa i agresije, jedini političar koji je uspeo da uništi sve što je dotakao, Dragan Đilas odlučio je ponovo da pokuša da povrati svoj opozicioni autoritet na jednoj od televizija koje rado posećuje i nad čijim novinarkama, čini se, obožava da se iživljava u „lajv“ programu", rekao je narodni poslanik Dejan Bulatović čiju izjavu prenosimo u celosti.

Uvek krotka pred Đilasom, novinarka N1 ga je ljubazno zamolila da 5 dana kasnije, nakon što se pribrao objasni kako se dogodio sukob sa aktivistima SNS-a. Naravno, baladu o zlom režimu koji napada svoje protivnike je ponovio, lažno optužujući Luku Petrovića za nasilje, prikrivajući činjenicu da je on napao mlade momke dok su lepili plakate u sklopu redovnih stranačkih aktivnosti. Usput, nije propustio da pomene predsednika Vučića i njegovog brata Andreja, te izrekne salvu laži na njihov račun.

Lažno se predstavljajući kao vođa studentskih protesta devedesetih, odbijanje današnjih studenata da ga uzmu u obzir i razgovaraju sa njim, nevešto je pravdao rečima da ni on nije želeo da se njemu političari mešaju u proteste koje je vodio. Da nije lucidno, zaista bi bilo urnebesno. Da li je pred emisiju uzeo nešto za smirenje, ili na njega blagotovrno deluju poslušne novinarke, ne znam, ali je kao poslušan đak ponavljao naučene laži o tome kako Srbija propada, sve se gasi i raspada, a Vučić je nadomak kapitulacije pred studentima. U ovim basnama, bajkama i svojim vlažnim snovima o povratku na vlast, koje Đilas poslednjim atomima političke snage pokušava da proturi u javnost, nalazi se suština njegove politike. Infantilnost, svaljivanje odgovornosti na druge, suštinsko nerazumevanje politike i nikad prežaljena ljubav prema dobu kada je harao i gospodario. Umesto što govori kako ima pouzdane informacije o predsedniku i njegovom načinu vođenja Srbije, najbolje bi bilo da se sakrije u svoj politički brlog, i tamo prezimi zimu da ga niko ne vidi. Smena političkih generacija u opoziciji je evidentna, baš kao i Đilasov nezaustavljiv pad. Neće ga građani, neće ga njegovi dojučerašnji potrčci i vodonoše, a kako vidimo, neće ga ni mladi. Stvar je jasna, ma šta rekao i uradio, Dragan Đilas je sam sebi svirao politički kraj. - navodi se u izjavi.