PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvuje na Poslovnom forumu Srbija – Japan: Susret sa Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu DžETRO.

Forum se održava u Palati Srbija.

Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se na dolasku u Srbiju.

- Ovo je zasigurno najveća japanska poslovna delegacija, koja je posetila našu zemlju. Ugosti sam Šinzo Abea, posle toga smo uradili dosta poslova. Verujem da kada je reč o sektoru energetike i kvalitetu japanske opreme, kompletno projekta Bistrica, koji je u rukama japanskih kompanija, jeste dobar signal za našu budućnost. Konačno smo postigli investicioni rejting, ali ima još nekih dobrih stvari, ali ću govoriti i o pitanjima koja. Mi smo promenili naše poreske politike polsednjih 12 godina. Verujem da kada je reč o podsticajima vašim kompanijama, možemo da se poredimo sa najboljim zemljama u Evropi. Mi ćemo održavati mir i stabilnost i dobre veze sa svima. Mi znamo šta osuđujemo, šta podržavamo, ali mi ne prekidamo veze - istakao je Vučić i posebno zahvalio ambasadoru Imamuri.

- Kada sam bio u poseti Japanu pre 13 godina, dosta sam naučio. Verujem da sam jedan od retkih političara u svetu koji zna dosta o japanskoj istoriji i geografiji. Dosta sam naučio o vašem moralu, istoriji, posvećenom radu i napretku vaše zemlje. Posetio sam Tojotu, išao u Hirošimu... Sebi sam rekao - ovi ljudi su nepobedivi. Mi u Srbiji smo bili frustrirani na neki način što nemamo izlaz na more, sada sam na neki način srećan, oni moraju da rade da bismo napredovali. Uz veće japansko prisustvo, nebo je granica, možemo da ostvarimo sve naše snove. Razgovarao sam sinoć sa Sinišom Malim, imamo u planu tri nova leta, jedan od njih je Tokijo. Povezivanje naše zemlje sa Japanom od velikoj je značaja za našu zemlju. Želimo da se osećate kao kod kuće i verujem da nismo kasnili ni dana kada je reč o nešim obavezama kada je reč o japanskim kompanijama. Šta god da vam je potrebno, mi ćemo daći sve od sebe da se dokažemo kao pouzdan partner. Kada je reč o Ekspu, ja bih želeo da posetim Osaku. Podržavali smo kandidaturu Osake. Mi do 2027. moramo bukvalno da promenimo izgled zemlje - rekao je Vučić, koji je kazao gostima da se osećaju kao kod kuće i poručio "živelo prijateljstvo između Srbije i Japana".

Akira Imamura, japanski ambasador, zahvalio se predsedniku Vučiću i ministrima.

- Ovo je istorijska poseta, ovo nije samo rezultat samo toga što smo imali čarter let, već je ovo prvi direktan let iz Tokija. Veliko je interesovanje japanskih kompanija za Srbiju, to je rezultat makroekonomske stabilnosti, a na tome čestitam predsedniku Vučiću i ministru Siniši Malom. japanske kompanije koje su danas ovde raspolažu jedinstvenom tehhologijom, jedinstvenim rešenjima koji mogu biti korisni za državu i narod. Dogovorili smo se u julu, da započnemo zvanične pregovore o bilateralnom sporazumu između naših zemalja. Ekspo počinje u Osaki, Džetro će organizovati seriju sastanaka, pozivamo i srpsku delegaciju.

Na forumu se obratio prvo Susumu Kataoku.

- Kada govorim o japanskim investicijama, vaša zemlja ima veliku stratešku važnost. Imate jako talentovane ljudske resurse. Čuo sam da je Japancima jako lepo u vašoj zemlji. Kada govorim o delegaciji koja se sastoji od više od 100 ljudi, koji dolaze iz 74 kompanije iz japana, od njih 28 ima sedište i u Evropi, ali ova delegacija pokriva širi spektar. Jedna od tih kompanija je osnovala sedište u vašoj zemlji, reč je o kompaniji za automobilsku industriju. Nadam se uskoro još jednoj investiciji. Program koji danas počne biće odlična prilika da se promovišu poslovne veze između naših zemalja.